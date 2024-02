“Mala Movida”:controlli della Polizia di Stato a Milazzo: sospese serate danzanti in due locali per violazioni

La Polizia di Stato ha condotto controlli amministrativi a Milazzo e nei comuni circostanti, mirati a verificare il rispetto delle normative relative ai pubblici esercizi e alla sicurezza degli avventori. Durante tali verifiche, sono state riscontrate violazioni in tre locali di pubblico spettacolo, di cui due a Milazzo e uno a Santa Lucia del Mela.

In uno dei locali è stata accertata la mancanza di licenza per una serata danzante, mentre negli altri due, pur avendo licenza, si è riscontrata la presenza di un numero di avventori superiore a quello consentito, con evidenti rischi per la sicurezza pubblica. Altre irregolarità riscontrate includono problemi con le vie di fuga, impianti acustici non conformi alle norme, mancanza di condizioni igieniche adeguate e impiego di personale di sicurezza non autorizzato.

I gestori dei locali sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. e sono state comminate sanzioni amministrative. Inoltre, il Questore ha disposto la sospensione di due dei locali, impedendo lo svolgimento di serate danzanti per dieci e venti giorni rispettivamente.

