Incidente a Messina: religiosa investita da un’auto, ricoverata in condizioni gravissime

Nella tranquilla mattinata di oggi, intorno alle 8:00, un tragico incidente ha scosso via Cesare Battisti, nei pressi dell’Istituto scolastico Jaci, a Messina. Una religiosa di circa 70 anni, dedicata al servizio presso la libreria Paoline di via Garibaldi, è stata investita da un’Opel mentre si trovava sul marciapiede.

L’impatto è stato devastante e la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Piemonte, dove è stata ricoverata in Rianimazione in condizioni gravissime. Le prime informazioni suggeriscono che la sua vita sia in pericolo.

L’incidente ha suscitato immediata preoccupazione e agitazione tra i residenti della zona e la comunità religiosa a cui appartiene la donna. L’auto coinvolta nell’incidente si è fermata sul posto per prestare i primi soccorsi, mentre un’ambulanza è intervenuta tempestivamente per trasportare la vittima in codice rosso all’ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, incaricati di indagare sulla dinamica dell’accaduto. Si spera che le loro indagini possano fornire chiarezza su come si sia verificato l’incidente e che possano contribuire a evitare simili tragedie in futuro.

