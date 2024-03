TVE: rinviato lo spettacolo “Le Verdi Colline dell’Africa” con Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi

La direzione del Teatro Vittorio Emanuele di Messina ricorda che lo spettacolo “Le Verdi Colline dell’Africa”, previsto per i giorni 8, 9 e 10 marzo 2024, subirà un rinvio a causa di impegni cinematografici non previsti e inderogabili dell’artista Giorgio Tirabassi. Le nuove date per lo spettacolo sono state fissate per il 28, 29 e 30 maggio 2024. Tutte le rappresentazioni avranno luogo presso il Teatro Vittorio Emanuele, secondo gli orari originariamente programmati. La direzione del Teatro si scusa per gli eventuali disagi causati da questa modifica e ringrazia il pubblico per la comprensione e la pazienza dimostrate. Si informa che tutti coloro che hanno già acquistato abbonamenti e biglietti per le date originarie potranno utilizzarli per accedere alle nuove rappresentazioni previste per maggio, senza necessità di ulteriori azioni.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la biglietteria del Teatro Vittorio Emanuele.

