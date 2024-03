Alla scoperta dei Track Days, gli eventi in cui puoi portare in pista la tua auto sportiva

Si chiamano track days e sono degli eventi ancora poco conosciuti in Italia, eventi che tuttavia, grazie alle iniziative di alcune società del settore motoristico, stanno pian piano divenendo una realtà anche nel nostro Paese.

I track days si rivolgono a chi possiede delle auto sportive e desidera viverle in un modo non convenzionale, divertendosi e testandone le performance come non si potrebbe fare sulle strade pubbliche.

In questi eventi, infatti, importanti circuiti automobilistici aprono i battenti e vengono messi a disposizione proprio di chi desidera vivere un’esperienza simile: non solo, dunque, si può guidare in modo sportivo la propria auto all’insegna della massima sicurezza, ma si può vivere anche l’ebbrezza di condurre il proprio veicolo sugli stessi circuiti che hanno ospitato tantissime gare di livello nazionale ed internazionale.

Per scoprire qualcosa in più sui track days, diamo un’occhiata al sito Internet ufficiale di una società specializzata nell’organizzazione di questi eventi: https://track-days.it/.

Track days previsti in tutta Italia, anche in Sicilia

Come si può notare già dalla home page, i track days vengono organizzati in tutti i più importanti circuiti italiani, di conseguenza è possibile vivere quest’esperienza senza dover compiere dei lunghi viaggi.

Sono in programma dei track days in tutto lo Stivale, da Nord a Sud comprese le Isole, e la Sicilia non fa eccezione: come si può verificare visitando la sezione dedicata ai circuiti, infatti, nell’organizzazione di questi eventi sono coinvolti anche l’Autodromo di Pergusa, in provincia di Enna, e l’Autodromo Valle dei Templi di Racalmuto, in provincia di Agrigento.

Se si è interessati ad un determinato circuito, dunque, non bisogna fare altro che scoprire, all’interno del sito in questione, quando è previsto il prossimo track day, e la propria presenza può essere prenotata direttamente online con un click.

L’acquisto dell’esperienza, ad ogni modo, non deve essere effettuato necessariamente per sé stessi, anzi può essere un’idea molto intrigante ed originale per fare un regalo a chi possiede un’auto sportiva.

I principali servizi garantiti dall’organizzazione

La società organizzatrice, ovviamente, non si limita a mettere a disposizione il circuito, ma cura con attenzione ogni più piccolo dettaglio, mettendo a disposizione dei clienti numerosi servizi.

Anzitutto, è previsto un numero massimo di veicoli circolanti in modo contemporaneo, ciò è utilissimo per garantire la dovuta sicurezza e per evitare che si formino ingorghi che vadano ad incidere sulla libertà di guida e sul divertimento.

Viene sempre tenuto un briefing teorico preliminare, in cui sono forniti dei suggerimenti preziosi sul comportamento da tenere in pista, inoltre, laddove lo si desideri, si può essere affiancati da un esperto istruttore direttamente a bordo.

I requisiti necessari per prendere parte ad un track day

I requisiti per poter partecipare ad un track day sono molto semplici: bisogna ovviamente essere in possesso di patente B in corso di validità, la vettura deve essere regolarmente targata ed assicurata (non sono ammesse targhe di prova), deve essere munita di un gancio traino anteriore o posteriore, inoltre è richiesto l’utilizzo di cinture e di un casco jet o integrale (noleggiabile in loco, laddove se ne avesse bisogno).

Per informazioni più approfondite, ad ogni modo, si rimanda al sito Internet della società organizzatrice.

