Settimana Santa 2024 in Cattedrale. Le celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo Giovanni Accolla

Con la “Domenica delle Palme e della Passione del Signore” inizia la Settimana Santa, intenso tempo che abbraccia donne e uomini e in particolare unisce i credenti a Cristo, che offre se stesso per amore dell’umanità.

È anche tempo in cui – attraverso tradizioni e rievocazioni storiche – si esprime la fede che si incultura nei nostri territori, manifestando il desiderio di Dio che attraversa le generazioni.

Da domenica 24 a domenica 31 marzo le celebrazioni in Cattedrale presiedute dall’arcivescovo Giovanni Accolla.

Domenica 24 marzo – Domenica delle Palme ore 10.30

L’Arcivescovo benedirà le palme e i rami d’ulivo in Piazza Duomo, da dove processionalmente entrerà in Cattedrale per la S. Messa.

Lunedì 25 marzo – Stazione centrale di Messina ore 20.00

L’Arcivescovo presiederà la Via Crucis animata dai gruppi Agesci

Martedì 26 marzo – Messa Crismale a Lipari ore 18.00

Nella Concattedrale S. Bartolomeo a Lipari, l’Arcivescovo benedirà gli Oli santi durante la celebrazione alla quale parteciperanno i sacerdoti e le comunità delle Isole Eolie.

Giovedì 28 marzo – Messa Crismale ore 10.00

L’Arcivescovo, nella Messa concelebrata dal Vescovo Ausiliare e da tutti i sacerdoti dell’arcidiocesi, presiederà l’Eucaristia durante la quale i sacerdoti rinnoveranno le promesse sacerdotali e benedirà l’Olio dei Catecumeni, l’Olio degli Infermi e il Sacro Crisma.

Giovedì 28 marzo – Messa “in Cœna Domini” ore 18.30 e inizio del Triduo Pasquale

Il Vescovo Ausiliare Cesare Di Pietro presiederà la Messa “in Cœna Domini”, al termine della quale all’interno della Cattedrale sarà portato processionalmente il SS. Sacramento all’altare della reposizione per l’adorazione dei fedeli fino alla mezzanotte.

Venerdì 29 marzo – Azione Liturgica nella Passione del Signore ore 17.00

L’Arcivescovo presiederà l’Azione liturgica con la proclamazione del Passio, lo svelamento e adorazione della Croce e la distribuzione della Comunione. Quindi, insieme al clero, si unirà partecipando alla secolare processione delle Barette.

Sabato 30 marzo – Veglia nella Notte Santa di Pasqua ore 22.00

L’Arcivescovo presiederà la Veglia.

Domenica 31 marzo – Domenica di Pasqua ore 10.30

Il Vescovo Ausiliare presiederà la S. Messa in Cattedrale.

Il giovedì santo sera e il giorno di Pasqua, l’Arcivescovo si recherà in alcune parrocchie per celebrare con il parroco e i fedeli di quelle comunità ed esprimere così il legame di comunione che unisce l’intera Chiesa diocesana.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it