Palazzo dei Leoni: potenziato il Corpo della Polizia Metropolitana di Messina, tredici operatori esperti in vigilanza firmano il contratto a tempo indeterminato

E’ stato firmato stamani, a Palazzo dei Leoni, il contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno da parte di tredici “Operatori esperti di Vigilanza”.

A sottoscrivere l’atto per conto della Città Metropolitana di Messina è stato il Dirigente al Personale, dott. Giorgio La Malfa, alla presenza del Direttore Generale dell’Ente, dott. Salvo Puccio, e del Comandante della Polizia Metropolitana, dott. Giovanni Giardina.

I tredici operatori andranno a supportare l’organico del Corpo di Polizia Metropolitana nelle attività di controllo del territorio che comprende ben 108 Comuni.

“Si tratta di un passaggio importante – ha affermato il Sindaco Metropolitano dott. Federico Basile – perché i nuovi incaricati andranno a rafforzare la Polizia Metropolitana nei compiti di prevenzione e contrasto all’illegalità in settori delicati quali la viabilità e l’ambiente. Inoltre, il loro supporto sarà rivolto anche a tutte quelle attività operative conseguenziali all’esecuzione delle grandi opere che interessano il territorio metropolitano come la realizzazione della nuova tratta ferroviaria, in corso nel comprensorio jonico, o l’imminente cantierizzazione legata all’avvio dei lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina”.

