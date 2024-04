Franco Providenti, il PD ricorda “il primo sindaco di centrosinistra di Messina”

Il Partito Democratico di Messina esprime il cordoglio di tutta la comunità democratica per la scomparsa di Franco Providenti, magistrato di accusa al “maxi processo di Messina” contro la mafia peloritana e presidente della LAM, lega antidroga messinese.

Esponente storico della FUCI (Federazione Universitaria Cattolici Italiana), è stato il primo sindaco di centrosinistra della città nella stagione della “primavera messinese”.

Un Sindaco che aveva una grande visione: “quello di riuscire a far capire che in Italia c’è un’alternativa, mettere insieme le forze cattoliche e progressiste e partendo da questa fusione camminare uniti per un rinnovamento del paese”.

Il suo mandato amministrativo si è caratterizzato per il grande cambiamento e per il protagonismo di una nuova classe dirigente locale, che ha saputo coniugare brillantemente civismo e politica, concentrando la propria azione politica nel sociale, nella cultura, nel rispetto della legalità, e nel recupero di spazi pubblici.

Alla famiglia le condoglianze di tutta la comunità del Partito Democratico.

