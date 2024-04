Messina, dal 15 aprile un numero verde gratuito per informazioni sulla Tari

L’Amministrazione comunale rende noto alla cittadinanza il nuovo servizio offerto dal Comune di Messina che sarà attivo a partire da lunedì 15 aprile. Si tratta del numero verde gratuito 800.042.222, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 13, che sostituisce il recapito fisso 0907724504 fino ad oggi attivo, per avere informazioni in materia di Tassa Rifiuti.

Si tratta di un NUMERO VERDE UNICO che gli utenti possono utilizzare per avere informazioni attraverso gli operatori dell’ufficio TARI comunale, su adempimenti dichiarativi (iscrizione, variazione e cessazione per le utenze domestiche e non domestiche), verifica versamenti e modalità di pagamento, periodicità riscossione, modalità di rateizzazione dei pagamenti e richiedere appuntamenti allo sportello fisico, e attraverso gli operatori della MessinaServizi Bene Comune per quanto riguarda informazioni sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Una voce iniziale smisterà l’utente secondo la scelta effettuata.

“Un ulteriore servizio offerto dal Comune e voluto dall’Amministrazione del sindaco Federico Basile – spiega l’assessore al ramo Roberto Cicala – per essere sempre più vicini al cittadino e alle imprese con cui stabilire e rafforzare un rapporto costante e continuativo”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it