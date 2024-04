La Rettrice incontra l’atleta plurimedagliata Emma Arcudi

Questo pomeriggio, la Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, ha ricevuto al Rettorato la giovane Emma Arcudi, talentuosissima atleta reggina che è rientrata dai recentissimi “Criteria Nazionali Giovanili” in vasca corta di Riccione con un bottino di 5 medaglie (2 ori, 2 argenti e 1 bronzo). Ai blocchi di partenza si sono presentati oltre 2000 partecipanti – suddivisi tra Ragazzi, Juniores e Cadetti – in rappresentanza di 290 società. La giovane nuotatrice classe 2009, tesserata per la SSD UniMe, ha ottenuto i titoli tricolori nelle gare dei 50 e 100 farfalla in quella che rappresenta a tutti gli effetti la rampa di lancio per il nuoto competitivo giovanile italiano.

Nella giornata d’apertura, Emma si è subito imposta nei 50 farfalla Juniores (con il crono di 27″04) bissando, poi, il risultato nei 100 farfalla (con l’incredibile tempo di 59″84 che rappresenta il nuovo record siciliano Juniores, Cadette e Seniores). Piazza d’onore, invece, nei 50 stile libero (in 26”21) e nei 50 dorso (in 29”05). Emma è giunta terza al tocco sulla piastra nei 100 stile libero (56”86), completando così il suo pokerissimo personale che la mette ancora più in luce in vista delle prossime tappe regionali, federali e continentali.

“Sono molto orgogliosa di te – ha detto la Rettrice alla giovane atleta – e sono certa che lo sia anche la tua famiglia. Con impegno e dedizione otterrai tanti altri successi non solo nello sport, ma anche nella vita. Sono certa che presto riceveremo altre belle notizie e sentiremo ancora parlare di te. Un plauso va anche a chi coltiva il tuo talento qui in casa, all’interno dell’SSD UniMe”.

Ad accompagnare Emma, che ha da poco compiuto 15 anni e studia al Liceo Scientifico Vinci di Reggio Calabria, insieme alla madre, c’era anche il Direttore Tecnico del Settore nuoto della SSD UniMe, Diego Santoro, visibilmente soddisfatto per i traguardi ottenuti.

Sia la mente di Emma che quella del Direttore Tecnico sono già proiettate sui prossimi obiettivi: l’11 ed il 12 maggio ci saranno le gare regionali, a giugno sarà la volta del prestigioso “Sette Colli di Roma”. Allo Stadio del Nuoto di Riccione, Emma aveva inoltre già realizzato il crono valido che le permetterà di essere convocata in Nazionale Junior per gli “Europei di Vilnius”, in Lituania, ad inizio di luglio.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it