Quinta e ultima tappa del percorso europeo di Messina in Progresso: Tavola rotonda “Comunicare l’Unione Europea”

L’Associazione “Messina in Progresso” è entusiasta di invitare la cittadinanza tutta alla

quinta e ultima tappa del percorso europeo “Road to Elezioni Europee 2024”. La tavola

rotonda dal titolo “Comunicare l’Unione Europea”, si terrà il giorno 19 aprile dalle 16:00

alle 18:00 presso l’Aula Buccisano del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche

dell’Università degli Studi di Messina (UNIME). Questo incontro rappresenta

un’opportunità unica per esplorare e discutere le sfide e le strategie nella comunicazione

dell’Unione Europea, coinvolgendo esperti, accademici e attivisti del settore. La tavola

rotonda, moderata dalla Prof.ssa Anna Pitrone, sarà aperta dai saluti istituzionali del

Professore Mario Pio Calogero, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e

Giuridiche..

Interverranno:

• Gabriele Portaro, Senatore Accademico e Vicepresidente di “Messina in Progresso”

• Caterina Moser, Responsabile Comunicazione presso la “Fondazione Antonio

Megalizzi”

• Natascia Arcifa, Presidente di “One Hour For Europe Italia”

• Debora Striani, Coordinatrice della Campagna “Panchine Europee in ogni città”

• Giorgia Sorrentino, Segretaria Generale di “Gioventù Federalista Europea”

• Simone Matteis, Project Manager di “Europhonica”

L’evento sarà seguito da un aperitivo di networking presso il Bar Cannizzaro, offrendo

un’occasione ideale per continuare le conversazioni e creare connessioni significative.

Gli studenti dell’Università degli Studi di Messina potranno ottenere il riconoscimento di

0.25 CFU partecipando all’evento.

Partners e Patrocini:

Il percorso europeo di “Messina in Progresso” è supportato dal Dipartimento di Scienze

Politiche e Giuridiche dell’UNIME, il Centro di Documentazione Europea di Messina,

Europhonica, la Fondazione Antonio Megalizzi, Panchine Europee in Italia, One Hour For

Europe, Giovani Federalisti Europei e il Movimento Federalista Europeo. L’evento gode

del patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

