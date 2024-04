Incidente in tangenziale Messina, due feriti lievi

Un incidente ha reso difficile questo inizio settimana per chi viaggiava in tangenziale. Alle ore 7,50 di oggi la sala operativa del comando provinciale VVF ha ricevuto una richiesta di soccorso per incidente stradale, che ha coinvolto due veicoli commerciali in prossimità di un restringimento di carreggiata nella tangenziale di Messina in prossimità dello svincolo di S.Filippo direzione Palermo.

Il personale VVF intervenuto, coordinato dal caposquadra Cucinotta Francesco, ha provveduto ad estrarre dalle lamiere contorte dei veicoli due persone che quindi sono state affidate, per le cure del caso, al personale del 118 nel frattempo intervenute.

Il personale del comando dei Vigili del fuoco, oltre all’autopompaserbatoio (APS), è intervenuto con il polisoccorso, automezzo speciale dotato di varie attrezzature e strumentazione utilizzabile in caso di incidenti stradali.

