Cooperativa Faro 85, on. Antonio De Luca (M5S): “Bene la firma del decreto da parte della Regione, anche se era stato prospettato per l’Asp di Messina uno stanziamento di 5 milioni anziché 4”

“Finalmente, dopo mesi di continui rinvii e attese, è arrivato il decreto per l’accreditamento che stanzia le somme alle Aziende Ospedaliere che adesso dovranno procedere alla stipula delle convenzioni. Il risultato è parzialmente soddisfacente, anche se per l’Asp di Messina ci attendevamo lo stanziamento di almeno 5 milioni di euro e non di 4, come stabilito, considerato il fabbisogno rilevato e le conseguenti richieste ben più onerose prodotte dalla precedente dirigenza ammontavano a circa 21 milioni di euro.

È oltremodo evidente, infatti, che, ad esempio, la transazione sottoscritta dal precedente dirigente generale con la Cooperativa ‘Sorrisi’ andrà ad erodere più della metà dei fondi stanziati.

Adesso toccherà al commissario Cuccì districarsi tra risorse disponibili, impegni, sentenze e fabbisogno, per dare una concreta risposta ai 40 pazienti del Don Orione, alle loro famiglie e ai lavoratori della Cooperativa Faro 85. Il prossimo passo, quindi, sarà la stipula delle convenzioni con l’Asp di Messina e, mi auguro, che quella con la Faro 85 venga effettuata in tempi brevi, per chiudere finalmente una vicenda che ha lasciato nell’incertezza per diversi mesi troppe persone, pazienti, famiglie e lavoratori, in attesa che l’Assessorato facesse quadrare i conti”, commenta così il deputato regionale Antonio De Luca, Capogruppo M5S all’Assemblea Regionale Siciliana, che nei mesi scorsi si è occupato in prima persona di questa delicata situazione.

