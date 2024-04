Europee, depositata a Palermo lista del PD per la circoscrizione “Isole”

Depositata questo pomeriggio alle 16 la lista del Partito Democratico con i candidati alle elezioni Europee per la circoscrizione Isole. Il deposito, presso la Corte d’appello di Palermo, è stato effettuato dal presidente della direzione regionale del PD, Antonio Ferrante e da Mari Albanese, responsabile del dipartimento regionale Antimafia, alla presenza del segretario regionale, Anthony Barbagallo.

La lista oltre alla capolista Elly Schlein, segretaria nazionale del PD, vede il vice capogruppo al Senato Antonio Nicita, la giornalista Lidia Tilotta, l’eurodeputato uscente Pietro Bartolo, la sarda Angela Quaquero, Giuseppe Lupo, consigliere comunale a Palermo ed ex capogruppo PD all’Ars, l’avvocato ed ex parlamentare messinese Maria Flavia Timbro e Giuseppe Belvisi, docente ed esperto di fondi europei per l’ambiente.

“Ci siamo imposti – afferma il segretario regionale, Anthony Barbagallo – di costruire la lista più forte possibile, un traguardo che ritengo raggiunto. Sono orgoglioso di tutti i candidati e ringrazio soprattutto la nostra segretaria nazionale, Elly Schlein, per aver accettato di fare la capolista nel collegio isole. L’obiettivo è quello di – prosegue – prendere un voto in più rispetto alle precedenti elezioni. Sarà molto più difficile ma – conclude – abbiamo la consapevolezza di avere costruito non soltanto nel collegio delle Isole, ma anche in tutto il Paese liste autorevolissime, sull’onda lunga della nostra segretaria nazionale”.

