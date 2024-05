Operazioni dei Carabinieri: denunce, droga sequestrata e furto di energia elettrica

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno condotto una serie di controlli straordinari volti a contrastare l’illegalità e garantire la sicurezza dei cittadini. Pattuglie dislocate su tutto il territorio hanno verificato il rispetto delle norme del Codice della Strada e svolto attività di prevenzione e repressione dei reati.

Durante i controlli alla circolazione stradale, sono state contestate diverse violazioni del Codice della Strada, con particolare attenzione alle condotte pericolose per automobilisti e pedoni. Sette persone sono state deferite per guida in stato di ebbrezza, rifiuto di test alcolemico e guida senza patente con recidiva. Tre individui sono stati denunciati per il possesso di coltelli e oggetti atti ad offendere.

Nel contesto dell’attività antidroga, un uomo di 50 anni è stato denunciato per traffico illecito di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di cocaina e marijuana. Inoltre, dieci persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina come assuntori di droghe, essendo state trovate in possesso di marijuana, hashish e cocaina per uso personale. Tutte le sostanze sono state sequestrate per analisi di laboratorio.

