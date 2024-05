“Uniti per il futuro” : ecco i Consiglieri Comunali che fanno squadra attorno a De Luca e Basile

Con un comunicato firmato dai Consiglieri Giuseppe Busà, Salvatore Caruso, Francesco Cipolla, Nicoletta D’Angelo, Antonia Feminò, Serena Giannetto, Margherita Milazzo, Raimondo Mortelliti, Salvatore Papa, Sebastiano Pergolizzi, Raffaele Rinaldo, Giuseppe Schepis e Giuseppe Trischitta

I Consiglieri appartenenti ai gruppi consiliari di “Sud chiama Nord”, “Basile Sindaco di Messina” e “Con De Luca per Basile Sindaco”, hanno recentemente espresso il loro sostegno unitario all’On.le Cateno De Luca e al Sindaco Federico Basile in vista delle prossime elezioni europee.

Nel comunicato, i consiglieri evidenziano alcuni punti salienti:

Vicinanza a Cateno De Luca: I consiglieri manifestano “vicinanza all’On.le Cateno De Luca per una pronta guarigione”, riconoscendo il suo costante impegno nel promuovere i valori della loro famiglia politica. Sostegno al Programma di Federico Basile: Ribadiscono il loro sostegno al programma politico amministrativo del Sindaco Federico Basile, impegnandosi a promuovere l’azione del governo locale per garantire servizi urbani sempre più elevati a Messina. Impegno per una Rappresentanza Efficace: Si impegnano a lavorare collettivamente per assicurare una rappresentanza efficace nel Parlamento Europeo, mobilitando i sostenitori e coinvolgendo attivamente la comunità. Obiettivo delle Elezioni Europee: L’obiettivo è ottenere un risultato significativo alle elezioni europee che rifletta l’impegno e le priorità della loro famiglia politica, preparandosi così per le sfide future.

In chiusura, i consiglieri ribadiscono il loro impegno a sostenere il progetto Libertà con determinazione e impegno, contribuendo alla costruzione di un futuro politico più forte e coeso per Messina e per la Sicilia.

Domani Cateno De Luca terrà una conferenza stampa domani, presso il salone bandiere del Palazzo Zanca, in occasione delle sue dimissioni dal Policlinico.

Sarà il primo incontro con la stampa dopo il ricovero dello scorso 29 aprile.

L’evento sarà riservato esclusivamente alla stampa e si svolgerà a porte chiuse, per motivi precauzionali legati allo stato di salute di Cateno De Luca.

