Giovane messinese arrestato per droga: utilizzava la videosorveglianza per evitare controlli

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato un giovane messinese di 28 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di sostanze stupefacenti, nell’ambito di un’attività antidroga.

Le indagini erano scattate dopo l’insolito movimento di persone, principalmente giovani con precedenti noti di assunzione di droghe, nei pressi dell’abitazione del giovane monitorata dalle Stazioni di Messina Tremestieri e Giampilieri. Sospettando un’attività di spaccio, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare.

Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati 10 grammi di crack e 20 grammi di cocaina nascosti abilmente in un pensile della cucina, insieme a strumenti per la pesatura e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Inoltre, è stato scoperto un sofisticato sistema di videosorveglianza, presumibilmente utilizzato dal giovane per eludere i controlli delle Forze di Polizia.

Il giovane è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. La droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per ulteriori analisi di laboratorio.