Antoci (M5S), “Reddito minimo e salario minimo misure necessarie nell’UE”

“L’Unione Europea si è data l’obiettivo di far uscire dalla povertà 15 milioni di cittadini entro il 2030. Per fare ciò, occorre una direttiva europea che fissi un reddito di cittadinanza minimo in tutti gli stati per dare speranza e sostentamento a chi vive una condizione di disagio economico. Così come risulta prioritario fissare un salario minimo legale europeo per contrastare le forme di lavoro povero e sottopagato”.

Così Giuseppe Antoci, capolista del M5S nella circoscrizione “isole” alle elezioni europee.

