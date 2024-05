Consegnata la palestra della scuola Leonardo Da Vinci di Ponte Schiavo

E’ stata consegnata la palestra della scuola di Ponteschiavo, alla presenza del sindaco Federico Basile, del vicesindaco e assessore con delega all’Edilizia scolastica Salvatore Mondello, della preside prof.ssa Fulvia Ferlito con una rappresentanza di docenti, dell’impresa, della direzione lavori e del RUP.

Sono stati realizzati lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza dell’impiantistica della palestra del plesso scolastico Leonardo Da Vinci, a fronte di un finanziamento del ministero dell’Istruzione e del Merito di € 350.000,00.

Si è dunque potuto procedere alla sistemazione dei prospetti, alla sostituzione degli infissi interni ed esterni, delle uscite di sicurezza; è stata allocata una nuova pavimentazione sportiva e la relativa segnaletica di gioco, oltre al rifacimento dell’impianto elettrico e alla impermeabilizzazione della terrazza di copertura con una variante del progetto.

Si è provveduto inoltre allo sgombero delle suppellettili in disuso nei locali annessi alla palestra, alla riparazione dei guasti nei bagni e alla collocazione di impianto per acqua calda.

“Un restyling a tutto tondo – ha commentato il Sindaco – che restituisce alla comunità una struttura moderna e funzionale, che arricchisce non soltanto la scuola ma tutto il territorio circostante, valorizzando le periferie e fornendo stimoli positivi ai giovani. Sono soddisfatto della strada intrapresa, che premia il duro e costante lavoro dell’Amministrazione comunale”.

“La pratica del ‘dual-use’, – ha aggiunto il Vicesindaco – già ampiamente utilizzata in altri plessi, contribuisce a creare servizi a tutta la collettività, in quanto queste strutture possono essere fruite dagli studenti in orario antimeridiano, mentre nel pomeriggio sono a disposizione dei ragazzi del Quartiere. Un sistema di razionalizzazione che ha funzionato e che ha dotato la città di impianti sportivi aggiuntivi, sensibilizzando i giovani alle attività sportive, con tutte le ricadute positive che questo comporta”.

