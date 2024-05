Celeste Costanzo della Classe I F dell’ Enzo Drago ha vinto il primo premio del progetto promosso da RICREA

RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio che fa parte del sistema CONAI, continua a investire sui giovani con il progetto di educazione ambientale RiciClick. Patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e incluso nel piano RiGenerazione Scuola del Ministero dell’Istruzione, è un contest fotografico attinente al tema “MI RIFIUTO!”, rivolto ai ragazzi delle scuole medie, che ha il duplice obiettivo di rivelare i trucchi per scattare bellissime foto con lo smartphone e insegnare loro a non disperdere nell’ambiente gli imballaggi usati d’acciaio, facendo una corretta raccolta differenziata.

A conclusione dell’iniziativa, la giuria ha premiato come vincitrice assoluta Celeste Costanzo della Classe I F della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Enzo Drago di Messina per la fotografia “Riciclare è luce. È vita”.

“Il progetto RiciClick rappresenta un pilastro fondamentale del nostro impegno per l’educazione ambientale dei giovani – commenta Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di RICREA -. Questa iniziativa ci aiuta a raccontare a bambini e ragazzi, grazie al prezioso supporto degli insegnanti, che gli imballaggi in acciaio come scatolette, bombolette, barattoli, latte, fusti e tappi corona, se conferiti correttamente possono essere riciclati al 100% e all’infinito. Il loro coinvolgimento attivo è essenziale per costruire un futuro più sostenibile poiché rappresentano il vero motore del cambiamento. Questa competizione li incoraggia a vedere il riciclo come un’opportunità creativa di fare la differenza. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e continueremo a investire in queste attività educative che preparano i giovani a diventare ambasciatori consapevoli di sostenibilità e che ad oggi hanno coinvolto oltre 522.000 ragazzi”.

RICREA premierà le classi con una gift card per l’acquisto di materiale didattico, mentre i giovani fotografi vincitori riceveranno un trofeo individuale con la riproduzione della propria foto su una targa in acciaio. I loro lavori saranno poi raccolti in una pubblicazione cartacea che verrà regalata alle classi.

Maggiori informazioni sul sito ricreaedu.org e sulla pagina Facebook.

