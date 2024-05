Messina: tenta di rubare un’auto, arrestato 31enne dai Carabinieri

Un 31enne messinese con precedenti penali è stato arrestato dai Carabinieri per tentato furto aggravato di autovettura. L’episodio è avvenuto la scorsa notte in viale Italia, Messina, dove una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha notato l’uomo mentre cercava di scardinare la serratura di un’auto parcheggiata.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti tempestivamente, bloccando il 31enne in possesso di un grimaldello metallico. L’uomo è stato subito condotto in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Il Giudice del Tribunale di Messina ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

