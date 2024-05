Controlli dei Carabinieri a Taormina: 7 denunce e due giovani segnalati per droga

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno effettuato un’ampia operazione di controllo per garantire la sicurezza dei cittadini, operando sia di giorno che di notte. Il piano, realizzato con diverse pattuglie dislocate su tutto il territorio taorminese, mirava a prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, oltre a verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada.

Durante il servizio, i Carabinieri hanno controllato oltre 85 persone e più di 60 veicoli, contestando numerose violazioni al Codice della Strada, alcune delle quali mettevano seriamente in pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. In particolare, tre persone sono state denunciate per guida sotto l’influenza dell’alcol e di sostanze stupefacenti, nonché per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti richiesti.

Due giovani cittadini stranieri sono stati denunciati per danneggiamento e violazione di domicilio, dopo essere stati sorpresi a introdursi illecitamente in un’abitazione privata, causando danni. Uno di loro è stato anche denunciato per soggiorno illegale in Italia, in quanto non in regola con il permesso di soggiorno.

Altre denunce hanno riguardato un soggetto per violazione dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro e un altro per minaccia con un bastone di legno, che è stato sequestrato dai Carabinieri.

Nel corso delle attività antidroga, due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina come assuntori di droghe, dopo essere stati trovati in possesso di dosi di marijuana per uso personale. La droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. per le analisi di laboratorio.