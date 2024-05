Domenica della Libertà con il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, in tour per la città di Messina dalle 7:45 fino a sera.

Dal centro ai villaggi, numerosi gli appuntamenti in programma per domenica 26 maggio per incontrare De Luca e conoscere il progetto della lista Libertà, pensato per le europee dell’8 e 9 giugno.

Il federatore della lista Libertà dà appuntamento alle 7:45 ad Altolia, da dove partirà per un ricco programma domenicale che si concluderà alle 23 a Santa Margherita.

In questa occasione, vogliamo sottolineare l’importanza delle nostre sentinelle della Libertà, che ogni giorno si fanno portavoce del nostro progetto politico, diffondendo il nostro messaggio e mobilitando il territorio.

