Messina, carabiniere si toglie la vita in caserma

Un carabiniere di 50 anni si è suicidato venerdì sera all’interno del Comando Interregionale Culquaber di Messina.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, era uscito di casa in serata dalla sua abitazione, dove viveva con la moglie, per andare a fare delle compere. Non vedendolo rincasare, la donna, preoccupata, ha lanciato l’allarme contattando amici e colleghi del carabiniere.

Il drammatico ritrovamento è avvenuto in tarda serata proprio all’interno della caserma. Il carabiniere è stato trovato senza vita, con accanto la sua pistola d’ordinanza.

Sulle cause del gesto sono in corso le indagini della magistratura.

La notizia ha sconvolto la comunità messinese e l’Arma dei Carabinieri. Il carabiniere era conosciuto e stimato dai colleghi e dai superiori.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it