Propaganda elettorale, segnalato un caso alla Prefettura

“Trovo disdicevole che a Messina un senatore della Repubblica infranga palesemente le norme sulla propaganda elettorale affiggendo manifesti elettorali al di fuori degli spazi ad essi adibiti, in posti in cui l’affissione e’ espressamente vietata.

E trovo ancora piu’ disdicevole che cio’ avvenga con l’acquiescenza dei Vigili Urbani della citta’, ai quali ho inviato, per pec corredata di foto in data 13 maggio u.s., la segnalazione che non ha avuto alcun riscontro.

Chiedo pertanto alla Prefetta di dare un senso alla riunione tenuta in Prefettura lo scorso 7 maggio per la regolamentazione della propaganda elettorale.

Aldo Trifiletti”

Con questa lettera aperta un cittadino di Messina, ha chiesto di intervenire alla Prefetta Cosima Di Stani. La segnalazione riguarda in particolare il senatore Nino Germanà, e il suo comitato elettorale di via gasparro 7, dove sulla parete in bellavista c’è il divieto di affissione.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it