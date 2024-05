L’IC “Santa Margherita” hanno partecipato alla Giornata Mondiale dei Bambini

Sono appena rientrati da Roma i 15 bambini dell’IC “Santa Margherita”, guidato dalla prof.ssa Fulvia Ferlito, che hanno partecipato alla Giornata Mondiale dei Bambini il 25 e 26 maggio.

Tutti entusiasti per l’esperienza vissuta insieme ai loro genitori e alle docenti Bottari Maria Concetta e Busà Antonina che li hanno accompagnati.

Due giornate coinvolgenti, il pomeriggio del 25 maggio allo stadio Olimpico in dialogo con papa Francesco, a cantare canzoni da quelle famose dello Zecchino d’oro all’Inno della Giornata “Siamo noi” a quelle di grandi artisti. A vedere il cortometraggio “Io capitano” di Antonio Garrone, lo spettacolo del Cirque du soleil e ad assistere a una breve partita di calcio disputata con in porta il famoso Gianluigi Buffon che “sfortunatamente” ha preso anche un gol. Grandi e piccoli si sono esibiti dando spettacolo e creando bellezza ma soprattutto comunicando i valori dello stare insieme, dell’amicizia, della pace, del rispetto e dell’accoglienza.

La mattina della domenica tutti in raduno a piazza San Pietro per partecipare alla celebrazione Eucaristica con papa Francesco. Una piazza che in poche ore si è riempita colorandosi di molteplici nazionalità e lingue accomunati dal desidero di chiedere la pace nel mondo. Tante le bandiere che sventolano sotto il sole cocente, tanti i sorrisi scambiati, tanti gli sguardi ricambiati, tante le iniziative spontanee, proprie dei bambini, come improvvisare dei balletti o fare delle piroette o mettersi in posa per delle foto ricordo o a ripetere le frasi con papa Francesco, “lo Spirito Santo è colui che ci accompagna nella vita”. Una carica di vitalità eccezionale capace di cambiare le sorti dell’umanità. È questo l’intento di papa Francesco fare in modo che i bambini diventino modello per gli adulti per “fare nuove tutte le cose” usando la loro stessa naturalezza, che include tutti e si arricchisce delle diversità di ognuno.

