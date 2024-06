Al Giardino Corallo, il concerto-tributo a Domenico Modugno

In occasione del 30esimo anniversario della scomparsa di Domenico Modugno, uno degli artisti più̀ iconici e amati della musica italiana, Riccardo Pirrone è lieto di annunciare un concerto-tributo speciale che si terrà il 9 giugno 2024 presso il Teatro “Giardino Corallo” a Messina. Questo evento unico celebrerà̀ l’eredità musicale di Modugno, portando il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le sue canzoni più celebri e significative.

Il programma della serata includerà̀ interpretazioni teatrali di brani indimenticabili come “Nel blu dipinto di blu (Volare)”, “Dio come ti amo”, “Vecchio Frack” e “Meraviglioso”. Ogni canzone sarà̀ preceduta da una breve introduzione che ne illustrerà̀ il contesto storico e il significato, arricchendo l’esperienza del pubblico con aneddoti e storie affascinanti.

Il concerto si chiuderà̀ con una potente esibizione di “Malarazza“, una canzone che denuncia le ingiustizie sociali e riflette l’impegno di Modugno verso i temi della dignità̀ e della giustizia. Questa performance finale promette di essere un momento di grande intensità̀ emotiva, rendendo omaggio all’artista non solo come musicista, ma anche come voce dei più̀ deboli.

“Siamo entusiasti di poter rendere omaggio a Domenico Modugno in questa occasione così speciale,” ha dichiarato Riccardo Pirrone. “Le sue canzoni hanno toccato il cuore di milioni di persone e continuano a essere rilevanti ancora oggi. Speriamo che questo concerto possa far rivivere quelle emozioni e quei ricordi, portando il pubblico a riscoprire la bellezza e la profondità della sua musica.”

Ospiti d’eccezione il chitarrista classico Alessandro Blanco e la ballerina e coreografa Giada Minissale.

Dettagli del Concerto:

– Data: domenica 9 giugno 2024

– Luogo: Giardino Corallo – Messina

– Orario di Inizio: 21,00

– Biglietti: Disponibili presso Il Botteghino viale della Libertà, 391 – Tel. 090/343818

– On Line: https://www.ticketone.it/event/meraviglioso-viva-modugno-arena-giardino-corallo- 18549187/

