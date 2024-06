Stati Uniti d’ Europa: domani a Messina la chiusura della campagna elettorale con Rita Bernardini

In concomitanza con la chiusura a Roma in Piazza di Pietra, si terrà a Messina la chiusura della campagna elettorale della lista Stati Uniti d’ Europa con la capolista Rita Bernardini e il candidato Francesco Calanna.L’ appuntamento è giovedì 6 giugno ore 19.30 a Piazza Cairoli. “Questi ultimi giorni sono fondamentali: l’ augurio è che dalla Sicilia arrivi un segnale importante contro i sovranisti, i populisti. Chiudere la campagna elettorale a Messina è il nostro segnale di opposizione a chi sta usando le Europee per contarsi. Noi piuttosto vogliamo contare portando in parlamento europeo i nostri candidati federalisti, antiproibizionisti, riformisti e liberali”, sottolinea la coordinatrice regionale di Più Europa che con Italia Viva, Socialisti, Libdem e Radicali ha dato vita alla lista di scopo.

I giornalisti sono invitati per un’ ultima intervista prima del silenzio elettorale.

