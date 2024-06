Abbattimento delle liste d’attesa all’IRCCS Bonino Pulejo: esami anche nei weekend

Al fine di ridurre le liste d’attesa per visite ed esami specialistici accumulatesi entro il 31 dicembre 2023, l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” ha lanciato un piano operativo straordinario. Questo piano, attivo dal 1° giugno e in vigore fino al 30 agosto, coinvolge diversi ambulatori tra cui Neurosonologia, Cardiologia, Radiologia, Neurofisiopatologia, Endocrinologia, Neurologia, Urologia e Fisiatria.

Grazie all’organizzazione di turni aggiuntivi, sarà possibile eseguire le prestazioni mediche anche nelle ore pomeridiane e durante i fine settimana. L’iniziativa mira a smaltire oltre 1600 visite ed esami, e gli utenti saranno contattati direttamente per concordare il nuovo appuntamento. Successivamente, verranno avviate le procedure per il recupero delle prestazioni relative al 2024, in linea con il recente Decreto sulle liste d’attesa.

