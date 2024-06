Falcone (ME): 25enne arrestato per atti persecutori nei confronti dell’ex datrice di lavoro

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Falcone hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 25enne, accusato di atti persecutori nei confronti della sua ex datrice di lavoro. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Patti, su richiesta della locale Procura della Repubblica, guidata dal Procuratore Capo Angelo Vittorio Cavallo.

La denuncia, sporta dalla vittima presso la Stazione Carabinieri di Falcone, ha permesso di documentare le numerose azioni delittuose compiute dall’uomo. I risultati delle indagini hanno consentito al sostituto Procuratore della Repubblica di Patti, Antonietta Ardizzone, di richiedere l’applicazione della misura cautelare in carcere.

L’uomo, non accettando il licenziamento, ha messo in atto comportamenti molesti e intimidatori, generando nella vittima un grave timore per la propria sicurezza e quella dei suoi familiari. In diverse occasioni, il 25enne si è appostato dentro e fuori dal locale, importunando e intimidendo clienti e dipendenti.

Attualmente, il 25enne è detenuto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

