Sotto il faro di S. Raineri: Turi Vasile a cento anni dalla nascita: presentazione alla Biblioteca regionale

Si terrà mercoledì 19 giugno alle ore 16, presso la Sala Lettura della Biblioteca regionale Universitaria di Messina, la presentazione del testo “Sotto il faro di S. Raineri. Turi Vasile a cento anni dalla nascita”, a cura di Dario Caroniti e Ferdinando Raffaele, Mucchi editore 2024.

Dopo i saluti istituzionali delle Autorità presenti, la dottoressa Tommasa Siragusa introdurrà l’evento. Seguirà la relazione del giornalista Geppi Rippa, direttore di Quaderni Radicali; gli interventi di valore dei Curatori della pubblicazione, l’Accademico Dario Caroniti, docente ordinario di Storia delle Dottrine Politiche presso l’UniMe e il

professor Ferdinando Raffaele, Docente di Filologia e linguistica romanza presso l’Università Kore di Enna, sigilleranno la chiusura dell’iniziativa de “qua”. La giornalista Palmira Mancuso, direttrice di “MessinaOra”, modererà gli interventi.

A cento anni dalla nascita di Turi Vasile, intercorsa a Messina nel 1922, la sua attività artistica è stata oggetto, nel novembre del 2022, di un convegno organizzato dal Dipartimento di Civiltà antiche e moderne e dal Dipartimento di Scienze Politiche e giuridiche.

La pubblicazione in parola raccoglie gli atti delle due giornate, id est: dieci saggi di giornalisti e letterati che delineano l’attività di Turi Vasile, avvalendosi della premessa del professore Giuseppe Giordano, prorettore vicario dell’Università di Messina.

Salvatore Ranieri Vasile, detto Turi, fu scrittore, regista teatrale e autore di programmi radiofonici; ebbe un legame indissolubile con la Sua città natale, Messina, ma anche con la cittadina Capo d’Orlando, ove aveva trascorso i momenti più allegri della sua giovinezza, specie nel periodo estivo.

Per questo non disdegnava mai di tornare in Sicilia, Isola che ricorre nelle sue opere letterarie per le sue tradizioni, i luoghi incantevoli e i miti. Quando a metà degli anni Novanta fu invitato a Messina per partecipare a un convegno in Suo onore, iniziò il Suo intervento con queste parole: ”Sono qui, nella città dove nacqui moltissimi anni fa, ai piedi del faro di San Raineri in quell’uncino di terra che protegge il porto e che ora ha, alla sua punta, la Madonnina

dorata”.

