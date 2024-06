Geolier infiamma lo stadio Scoglio di Messina: un inizio grandioso per il Tour “Geolier Live 2024”

Gran pienone ieri sera per lo Stadio Franco Scoglio di Messina per assistere al concerto che ha dato il via al tour “Geolier Live 2024”. Protagonista Emanuele Palumbo, in arte Geolier, uno dei campioni indiscussi del rap italiano, noto per il suo brano “I p’ me, tu p’ te”, che lo ha portato al secondo posto al Festival di Sanremo e che ha già ottenuto il disco di platino certificato da FIMI/GfK Italia.

L’evento, parte del cartellone “E-State a Messina” organizzato dal Comune, ha rappresentato una sorta di prova generale in vista dei tre concerti già sold out che Geolier terrà dal 21 al 23 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Lo stadio era gremito di fan, con una partecipazione entusiasta che ha contribuito a creare un’atmosfera elettrizzante.

Geolier è salito sul palco accolto da un boato assordante del pubblico, inaugurando la serata con “Per sempre”, la traccia di apertura del suo ultimo album “Dio lo sa”, uscito il 7 giugno scorso per Warner Music Italy. L’album, che vede collaborazioni con artisti del calibro di Lazza, Sfera Ebbasta e Ultimo, ha subito catturato l’attenzione dei fan, consolidando ulteriormente la sua posizione nel panorama musicale italiano.

Il concerto ha messo in luce l’eclettismo di Geolier, capace di spaziare tra storie di strada e d’amore, mescolando crudezza e intimismo, denuncia sociale e sentimenti autobiografici. La sua musica, fortemente apprezzata dai giovanissimi, riflette i sentimenti e i conflitti interiori di una generazione, rendendolo un interprete autentico dei loro stati d’animo.

Durante la serata, Geolier ha eseguito una scaletta che ha incluso i suoi brani più celebri, alternando momenti di grande energia a passaggi più intimi e riflessivi. Il pubblico ha cantato e ballato senza sosta, creando un legame palpabile con l’artista, che ha risposto con un’esibizione carica di emozione e intensità.

L’apertura del tour a Messina ha segnato un successo straordinario, facendo presagire un percorso trionfale per le prossime tappe del “Geolier Live 2024”. Con la sua capacità di connettersi profondamente con il pubblico attraverso testi potenti e performance coinvolgenti, Geolier continua a dimostrare di essere uno dei talenti più influenti della scena rap italiana.

Il prossimo appuntamento con Geolier è previsto a Napoli, dove l’artista porterà il suo spettacolo già sold out allo Stadio Diego Armando Maradona.

