Tradito dall’odore di hashish: giovane spacciatore tenta la fuga dalla finestra, arrestato a Milazzo

Un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo ha portato all’arresto di un 22enne straniero, privo del permesso di soggiorno, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine, quando un forte odore di hashish ha attirato l’attenzione dei militari, che stavano eseguendo una notifica all’interno di una palazzina.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile Squadra Motociclisti, impegnati in attività di prevenzione dei reati in materia di droga, hanno seguito l’odore fino a un appartamento. All’interno hanno sorpreso tre cittadini extracomunitari, tra cui il giovane che tentava di fuggire dalla finestra. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di oltre 100 grammi di hashish, suddivisi in parte già in dosi pronte per la vendita. Sono stati trovati anche un bilancino di precisione intriso di droga e materiali per il confezionamento.

Oltre al pusher, un altro coinquilino è risultato privo del permesso di soggiorno. Il 22enne è stato arrestato e condotto al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. L’hashish sequestrato è stato inviato al R.I.S. Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio. L’Autorità Giudiziaria è stata informata e sta procedendo con le indagini.