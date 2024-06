Sissy Castrogiovanni Quartet in concerto: jazz internazionale alla Sala Laudamo

Mercoledì 26 giugno alle 20:30, alla Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele di

Messina, si terrà il concerto del Sissy Castrogiovanni Quartet. Assieme alla cantante

Sissy Castrogiovanni, saliranno sul palco Rosario Di Leo (pianoforte), Alberto

Fidone (basso) e Giuseppe Tringali (batteria). L’evento, patrocinato dal Comune di

Messina, vede la collaborazione tra la Filarmonica Laudamo, l’E.A.R. Teatro di

Messina e il Sicilia Jazz Festival, giunto quest’anno alla sua ventiquattresima

edizione.

Cantante di origine siciliana, compositrice, arrangiatrice e docente di canto jazz e

contemporaneo al rinomato Berklee College of Music di Boston, Sissy Castrogiovanni

è una delle artiste più originali e creative del panorama jazz contemporaneo americano.

Con la sua travolgente personalità artistica e il fascino di una voce che arriva dritta al

cuore, ha incantato pubblico e critica ricevendo consensi che le hanno portato

importanti apparizioni su palchi di rilievo e Festival Jazz internazionali negli Stati

Uniti, Sud America ed Europa, inclusi la storica Symphony Hall di Boston e il

Parlamento Europeo. Tra le più prestigiose collaborazioni, i concerti con il leggendario

cantante multi-Grammy Awards winner Bobby McFerrin e le esibizioni con luminari

del jazz come Jack DeJohnette, Patrice Rushen e il produttore vincitore dei LatinGrammy Javier Limon. Con il suo carisma e i suoi emozionanti spettacoli dal vivo,

Sissy Castrogiovanni ha catturato l’attenzione delle più autorevoli testate

giornalistiche, Downbeat e Jazziz Magazine, che l’hanno elogiata per il suo preciso

controllo vocale, per la sua rara estensione e per l’indiscussa capacità di emozionare e

commuovere chiunque l’ascolti. IL suo ultimo lavoro “TERRA”, targato Manū

Records, è arrivato al ballottaggio per le Nomination Grammy Awards in 4 categorie:

“Best Vocal Jazz Album”, “Best Arrangement”, “Best Improvised Jazz Solo” e “Best

Engineered Album”.

Il concerto è a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni è

possibile consultare il sito internet www.filarmonicalaudamo.it

