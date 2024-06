Sud Chiama Nord: Assemblea Nazionale a Fiumedinisi e Conferenza Stampa del Leader Cateno De Luca

Il movimento politico Sud Chiama Nord si prepara a un fine settimana di rilevante importanza con due eventi chiave. Dopo una breve pausa post-elettorale, il leader Cateno De Luca ritorna alla guida con un programma intenso di discussioni e nuovi orientamenti strategici.

Venerdì 28 giugno alle 19:30, Piazza San Pietro di Fiumedinisi sarà il centro delle attività con l’assemblea nazionale dei soci. Laura Castelli, presidente di Sud Chiama Nord, aprirà l’incontro, seguita dal coordinatore regionale per la Sicilia, Danilo Lo Giudice. Il tema principale dell’assemblea, “Quel che è stato e quel che sarà!”, vedrà Cateno De Luca ripercorrere le tappe cruciali del movimento, riflettere sui successi e le sfide affrontate, e delineare le prospettive future.

Interventi da parte di deputati, sindaci, soci ambasciatori e presidenti dei comitati locali offriranno un quadro completo delle attività del movimento. L’assemblea si concluderà con un rinfresco, favorendo un momento conviviale per il rafforzamento dei legami interni e la condivisione di nuove idee e progetti.

Sabato 29 giugno alle 9:30, De Luca terrà una conferenza stampa al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, Messina. Questo evento servirà per fare il punto sulla situazione del movimento e per discutere i risultati dell’assemblea. De Luca analizzerà i risultati ottenuti nella recente campagna elettorale per le europee e delineerà le future iniziative di Sud Chiama Nord, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti.