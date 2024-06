Noemi in Concerto a San Fratello (ME) il 17 Settembre 2024

Il 17 settembre 2024, a San Fratello (ME), Noemi, celebre artista italiana, si esibirà in concerto presso Piazza Convento. Noemi, nota per la sua voce potente e la versatilità musicale, presenterà il suo nuovo singolo “Non Ho Bisogno di Te”, oltre ai suoi grandi successi.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di San Fratello, è patrocinato dall’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia e dal Comune di San Fratello.

Questo evento promette di essere un’esperienza indimenticabile, unendo musica e cultura in un contesto suggestivo.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it