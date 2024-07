Presidente del Consiglio Comunale chiede rinnovo abbonamenti agevolati ‘MoveMe’

Nello Pergolizzi, presidente del Consiglio Comunale, ha scritto al sindaco Federico Basile e al presidente di ATM Giuseppe Campagna, sollecitando il rinnovo dell’iniziativa per abbonamenti agevolati ‘MoveMe’.

Nella lettera, Pergolizzi esprime apprezzamento per l’iniziativa ‘MoveMe’, promossa dall’amministrazione in collaborazione con ATM, che ha permesso ai cittadini di usufruire di tariffe agevolate per muoversi all’interno della città di Messina per un anno intero. L’iniziativa, finanziata attraverso il progetto dell’Unione Europea PON Metro Messina, ha contribuito significativamente alla riduzione delle emissioni inquinanti.

Tuttavia, con la scadenza dell’iniziativa, si prevede una mancanza di copertura finanziaria per il rinnovo e per accogliere nuove richieste di abbonamenti alle stesse condizioni agevolate, a meno di ottenere ulteriori finanziamenti straordinari al di fuori del bilancio comunale.

Pergolizzi chiede al sindaco di adottare tutte le iniziative necessarie, inclusa l’allocazione di risorse dal bilancio comunale, per consentire il rinnovo dell’iniziativa ‘MoveMe’ e l’accettazione di nuove richieste di abbonamenti a prezzi ridotti rispetto al mercato.

