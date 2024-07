Tragedia in mare a Milazzo: donna muore annegata nella riviera di Ponente

Una donna è morta dopo essere annegata nelle acque della riviera di Ponente. Non ancora ufficiali le generalità, è stata soccorsa prontamente dalla Capitaneria di porto, ma tutti i tentativi di rianimarla si sono rivelati vani.

Secondo le prime informazioni disponibili, la donna si sarebbe tuffata in acqua per un bagno refrigerante. Tuttavia, poco dopo aver iniziato a nuotare, avrebbe accusato un malore improvviso, tentando di nuotare verso riva. La Capitaneria di Porto è intervenuta rapidamente per recuperare il corpo della donna, che è stata trovata senza vita nei pressi dello stadio Salmeri di Milazzo.

La Capitaneria di Porto ha già avviato le indagini per chiarire ulteriormente le circostanze di questa tragica vicenda e per stabilire eventuali responsabilità.

