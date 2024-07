Aggredisce moglie e suocera davanti ai figli per estorcere denaro: arrestato 34enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Francavilla di Sicilia hanno arrestato un uomo di 34 anni, con precedenti penali, accusato di tentata estorsione ai danni della moglie e della suocera.

L’intervento dei militari è avvenuto dopo una segnalazione al numero di emergenza 112. All’arrivo nell’abitazione delle vittime, i Carabinieri hanno sorpreso il 34enne mentre, in uno stato di evidente agitazione, aggrediva le due donne alla presenza dei figli minori, cercando di estorcere loro denaro. L’uomo le minacciava di conseguenze gravi se non avessero soddisfatto la sua richiesta, presumibilmente per l’acquisto di alcolici.

I Carabinieri hanno bloccato l’uomo e lo hanno condotto in caserma, dove è stato formalizzato l’arresto. Successivamente, il Giudice del Tribunale di Messina ha convalidato l’arresto e disposto l’allontanamento dell’uomo dalla casa familiare.

