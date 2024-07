Vigneti Verzera sottoscrive partnership con ClassicTeam: unione tra passione per il vino e amore per le auto storiche

È stata siglata una nuova partnership per Vigneti Verzera, che nei prossimi tre anni sarà a fianco al ClassicTeam, una delle realtà più prestigiose nel mondo del motorismo storico. Il ClassicTeam è guidato dal Presidente Corrado Corneliani, noto imprenditore mantovano nel settore della moda maschile e appassionato di auto d’epoca.

Il Team mantovano, fondato nel 2010 con l’obiettivo di formare una squadra competitiva ai massimi livelli delle gare di regolarità nazionali e internazionali, in soli 14 anni di attività ha conquistato numerosi titoli italiani e importanti vittorie, tra cui la Mille Miglia del 2011 e il titolo di Scuderia Campione d’Italia Grandi Eventi nel 2023.

“Il nostro ingresso nel ClassicTeam rappresenta un ulteriore passo in un lungo percorso condiviso, dove la Passione e l’Amicizia da Mantova a Messina ci daranno la forza di affrontare insieme nuove sfide e raggiungere nuovi obiettivi”, hanno dichiarato i Verzera in occasione dell’accordo tra le due realtà accomunate dalla passione per i veicoli storici.

Per Vigneti Verzera, azienda vitivinicola messinese gestita dai giovani produttori Maria Luisa e Stelio Verzera, questa partnership rappresenta un passo ulteriore nel percorso di valorizzazione del proprio brand e dei loro pregiati vini.

