Lo scirocco rallenta Jaan Roose: rinviata l’impresa sullo Stretto

Lo Stretto di Messina, conosciuto per i suoi forti venti e le correnti impetuose, detta i tempi per l’ impresa più attesa dell’estate 2024. Un potente vento di scirocco ha offerto spettacolari opportunità per gli appassionati di kitesurf, ma ha posto un freno all’impresa senza precedenti dell’atleta estone Jaan Roose.

Il tre volte campione del mondo di slackline, aveva pianificato di attraversare lo Stretto camminando su una fettuccia di fibra sintetica (dyneema) tesa tra i due piloni di Reggio Calabria e Messina. Una traversata mozzafiato di oltre tre chilometri e mezzo da un’altezza vertiginosa di oltre 200 metri sul livello del mare, un’impresa che avrebbe superato di quasi un chilometro il precedente record mondiale di slackline, fissato a circa 2,7 km.

Tuttavia, le condizioni meteo avverse hanno costretto l’organizzazione dell’evento, promosso da Red Bull, a rinviare l’impresa. Il forte vento di scirocco, infatti, rappresenta un rischio troppo elevato per la sicurezza dell’atleta e il successo dell’impresa. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori, sottolineando che il tentativo sarà riprogrammato nei prossimi giorni. Una nuova data non è ancora stata fissata, ma sarà annunciata con almeno 12 ore di anticipo per garantire condizioni ottimali.

Jaan Roose si stava preparando da mesi per questa sfida, che non solo avrebbe messo alla prova le sue abilità fisiche e mentali, ma avrebbe anche potuto riscrivere la storia della slackline. Camminare su una fettuccia larga solo 1,9 centimetri, sospesa a tale altezza e per una tale distanza, è un’impresa che richiede una concentrazione e un equilibrio straordinari, oltre a una preparazione tecnica impeccabile.

La delusione è palpabile, ma la sicurezza dell’atleta rimane una priorità assoluta. Lo Stretto di Messina, con i suoi venti capricciosi e le sue correnti insidiose, non concede errori. Gli appassionati di sport estremi e gli ammiratori di Roose dovranno attendere ancora un po’ per assistere a questo evento unico nel suo genere.

