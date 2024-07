Poste Italiane: Lipari, operativo un container per i servizi a Pianoconte

Poste Italiane informa che da oggi a Pianoconte è operativo un container che garantirà il regolare svolgimento delle operazioni postali e finanziarie fino al ricollocamento definitivo – nei nuovi locali attualmente in ristrutturazione – dell’ufficio postale la cui chiusura si è resa necessaria a seguito della cessata locazione dei locali ospitanti da parte della proprietà.

Il container, dotato anche di ATM postamat disponibile nei prossimi giorni, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Si ricorda ai cittadini che sull’isola sono operativi altri due uffici postali, entrambi dotati di ATM postamat: il primo in corso Vittorio Emanuele II, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35 e il secondo in via Marina Garibaldi dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it