Comincia l’RDS Summer Festival: in settemila a ballare sotto il Campanile

Ha preso il via la due giorni dedicata alla musica che, anche quest’anno, si svolge in riva allo Stretto. Piazza Duomo, gremita di gente, si è trasformata in un grande dance floor per l’attesissimo evento gratuito dell’RDS Summer Festival.

La serata è stata condotta da Petra Loreggian, una delle voci storiche di RDS, che ha presentato alcuni dei nomi più amati della musica italiana. Già dalle 20:00, il primo dj set a cura di RSC (Radio Studio Centrale) ha scaldato gli animi del pubblico. Alle 20:30, il dj set di Rino De Niro ha fatto esplodere l’entusiasmo dei tanti messinesi e turisti presenti. Entrambi gli appuntamenti hanno registrato il tutto esaurito, con 7.000 persone che si sono prenotate per assistere all’evento.

“Pronti a scoprire la sorpresa di domani (oggi, ndr)? Sul palco si esibirà, fra gli altri, anche Annalisa” ha annunciato Petra Loreggian al pubblico del festival, appena giunta alla conduzione della serata. La scaletta di stasera si arricchisce così di un altro grande nome, con il ritorno di una delle artiste più attese. Annalisa aprirà il clou della giornata insieme ad Arisa, Alfa, Alessandra Amoroso e altri grandi nomi della musica italiana.

