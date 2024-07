Incidente mortale sulla A18: muore un commerciante di Furci Siculo

Tragico incidente stamattina sull’autostrada A18, nel tratto compreso fra gli svincoli di Taormina e Roccalumera, all’altezza della galleria di S. Alessio, in direzione Messina. Nell’incidente, che ha coinvolto un tir e due veicoli, ha perso la vita Carmelo Jannino, 62 anni, commerciante di Furci Siculo.

Jannino viaggiava su un furgoncino utilizzato per distribuire il pane ai suoi numerosi clienti. Conosciuto e ben voluto da tutti, godeva di grande stima a Furci Siculo e in tutto il comprensorio per il suo carattere allegro e gioviale.

Le sue condizioni sono apparse subito critiche dopo l’impatto. Nonostante il tempestivo intervento delle ambulanze del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Taormina, Jannino è deceduto poco dopo il ricovero.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) e la Polizia Stradale di Giardini per gestire la situazione e effettuare i rilievi necessari. I vigili del fuoco di Letojanni hanno collaborato per mettere in sicurezza l’area e assistere nei soccorsi.

L’incidente ha provocato lunghe code e notevoli disagi per chi viaggiava in direzione Messina, con rallentamenti già a partire dalle vicinanze di Taormina. Le autorità consigliano agli automobilisti di considerare percorsi alternativi per evitare ulteriori inconvenienti.

Le indagini per determinare le cause esatte dell’incidente sono ancora in corso.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it