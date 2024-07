Dal 22 luglio al 13 agosto torna il “Cortile Teatro Festival” in una nuova location

Dopo la forzata rinuncia al cortile del Palazzo Calapaj – D’Alcontres – spiega il direttore artistico Roberto Zorn Bonaventura – abbiamo trovato l’aiuto e la solidarietà di molti, a cominciare dal Comune, in veste di co-organizzatore». Un cartellone di alto livello con nomi importanti, quali Michele Sinisi e Gaspare Balsamo. Primo appuntamento nel Cortile della Città Metropolitana, in corso Cavour

“Insistiamo e non desistiamo”: potrebbe essere questo il motto della tredicesima edizione del “Cortile Teatro Festival”, la rassegna di drammaturgia contemporanea diretta da Roberto Zorn Bonaventura, con un cartellone di cinque spettacoli, che prenderà il via il 22 luglio e andrà avanti fino al 13 agosto. Due grandi nomi quali Michele Sinisi e Gaspare Balsamo, ma tutti spettacoli-novità di importanti compagnie. «Non è stato facile – dice Bonaventura – varare questa edizione dopo aver saputo solo pochi giorni prima del via che la sede tradizionale dei nostri spettacoli, ovvero il cortile del settecentesco Palazzo Calapaj-D’Alcontres, non era più disponibile. Abbiamo dovuto rinunciare a qualcosa, ma con l’aiuto e la solidarietà di tanti, a cominciare dal Comune, quest’anno in veste di co-organizzatore, e continuando con la Fondazione Horcynus Orca e la Tenuta Rasocolmo, siamo riusciti a varare un programma di cui ancora una volta possiamo sentirci fieri, con spettacoli che hanno a che fare con la nostra terra, con le nostre tradizioni, con le nostre rivoluzioni e con i nostri disastri. Programma che, in un certo senso, rispetta anche il sottotitolo che abbiamo scelto per il 2024, ovvero “Io se fossi Dio”, la canzone proibita di Giorgio Gaber, artista che per noi è un simbolo di libertà dell’arte».

Si comincerà con lo spettacolo “Mutu cu sapi u jocu” di Giuseppe Provinzano, presentato dalla compagnia palermitana Babel, per il quale (inizio ore 21) sarà utilizzato per la prima volta il Cortile del Palazzo della Città Metropolitana di Messina, in corso Cavour. A questo proposito, è significativo quanto si legge in una nota del Comune: «“Cortile Teatro Festival”, la manifestazione giunta quest’anno alla sua XIII edizione, è stata con piacere patrocinata e co-organizzata da questa Amministrazione, in quanto unisce vari elementi che ruotano attorno a un Teatro di qualità e di innovazione, dall’impatto immediato, diretto e accessibile unitamente alla conoscenza dei luoghi, location delle performance – evidenziano il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro –. Una formula, in linea con la volontà di questa Amministrazione che è ben lieta di sostenere iniziative promosse da realtà culturali locali che mirano a coinvolgere la cittadinanza per offrire momenti di scambio, conoscenza e intrattenimento in spazi che rappresentano bellezze architettoniche di Messina denominati ‘cortili’, spesso non conosciuti o non visitabili. Un evento della città per la città, realizzato con le idee e i contributi di chi ama l’arte e la cultura».

Questo il programma completo:

22 luglio, ore 21 – Cortile della Città Metropolitana di Messina, corso Cavour

“Mutu cu sapi u jocu”

di Giuseppe Provinzano

Coreografie Simona Argentieri

Con Federica Aloisio e Roberto Galbo

Babel, Palermo

29 luglio, ore 20 – Cortile Fortino Spagnolo, Parco Horcynus Orca, Torrefaro

“La simpatia di tutte le cose”

di e con Michele Sinisi

Festival Castel dei mondi di Andria

5 agosto, ore 21 – Cortile della Città Metropolitana di Messina, corso Cavour

“Makallè”

di Aurora Miriam Scala

con Carmela Buffa Calleo

Bottega del Pane, Roma

9 agosto, ore 18 – Promontorio di Capo Rasocolmo

“Periplo”

di e con Gaspare Balsamo

Musiche dal vivo Giovanni Arena

Associazione Musicale Etnea, Catania

13 agosto, ore 20 – Promontorio di Capo Rasocolmo

“L’Arto fantasma”

di Michelangelo Maria Zanghì

con Alessio Bonaffini, Nunzia Lo Presti e Michelangelo Maria Zanghì

Compagnia di San Lorenzo

Il Cortile Teatro Festival nasce da un’idea di Roberto Zorn Bonaventura, Giuseppe Giamboi e Stefano Barbagallo. Il Castello di Sancio Panza organizza il Festival insieme con il Comune di Messina e con la collaborazione del ristorante ‘A Cucchiara e con il sostegno di Latitudini, rete di drammaturgia siciliana, e del Gruppo Caronte-Tourist. Grafica di Riccardo Bonaventura. Informazioni e prenotazioni al numero whatsapp 3487967879.

