Lucia Risicato è il nuovo garante delle persone private di libertà

La professoressa Lucia Risicato è il nuovo Garante delle persone private di lìbertà eletta dal Consiglio comunale con 18 voti espressi a suo favore, con il singolo voto assegnato alla collega Giusy Furnari e a Calogero Tessitore, già direttore della Casa Circondariale di Gazzi.

Ordinaria di Diritto Penale al dipartimento Unime di Giurisprudenza, Lucia Risicato è membro del Comitato di Direzione della rivista “Giurisprudenza italiana”, inserita dall’ANVUR nell’elenco delle riviste di classe A. È in atto membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana dei Professori di diritto penale e direttore del Master di II livello in Criminologia e Scienze forensi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina. Autrice di più di cinquantaquattro pubblicazioni, di cui cinque a carattere monografico, la sua attività scientifica spazia prevalentemente dai territori delle forme di manifestazione del reato agli elementi normativi di fattispecie, senza trascurare il biodiritto e i più significativi ambiti applicativi dell’illecito colposo monosoggettivo e concorsuale. È referente di dipartimento del progetto Liberi di essere liberi, stipulato tra l’Università di Messina, il Dipartimento per l’Amministrazione penitenziaria e l’onlus D’Arteventi.

