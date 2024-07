Messina: Siracusano, avvio progettazione per bonifica Zona Falcata altro importante passo in avanti

“La firma del contratto per la progettazione della bonifica della Zona Falcata rappresenta un altro importante passo in avanti verso l’avvio dei lavori per il recupero di una delle aree più belle di Messina.

L’Autorità di sistema portuale dello Stretto – il soggetto attuatore individuato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile per l’utilizzo dei 20 milioni di euro stanziati per la bonifica grazie all’emendamento Siracusano – ha sottoscritto un accordo con lo Studio Femia, che adesso avrà quattro mesi di tempo per produrre il progetto di fattibilità tecnico economica di ‘Falcata Revival’.

È positivo che dopo la delibera del Cipess si proceda con un cronoprogramma ben scadenzato.

Abbiamo atteso decenni e adesso che abbiamo portato a casa tante risorse è fondamentale correre per regalare alla città uno dei quadranti più belli e affascinanti.

Il risanamento di ampie aree di Messina – i quartieri con le baraccopoli, la Zona Falcata, la Real Cittadella, e tanti altri edifici storici in stato di degrado e abbandono – è da sempre al centro del mio impegno politico, tanto in Parlamento quanto, da quasi due anni, nel governo Meloni.

Dal 2018 ad oggi abbiamo raggiunto importanti traguardi per la città – anche la realizzazione del Ponte sullo Stretto, per tanti giudicata impossibile, ha avuto una grande accelerazione – e altri ne raggiungeremo.

Scrivo ‘abbiamo’ perché insieme a me opera una squadra, composta da Forza Italia Messina e da tanti professionisti di assoluto valore, che è stata fondamentale per conseguire questi risultati.

Da qualche giorno il team di collaboratori dei quali mi avvalgo si è impreziosito con la nomina dell’avvocato Francesco Fiorillo nel gruppo dei miei consiglieri giuridici alla Presidenza del Consiglio.

Benvenuto tra noi e buon lavoro”.

Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

