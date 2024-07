Incontro al Ministero dell’Ambiente per la messa in sicurezza della Discarica di Mazzarrà Sant’Andrea: in ballo 12 mln di euro

Un incontro di grande rilevanza si è svolto ieri presso il Ministero dell’Ambiente, focalizzato sulla messa in sicurezza della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea, un tema di scottante attualità dopo il devastante incendio del 25 giugno scorso. L’incontro, organizzato grazie all’impulso del Deputato Tommaso Calderone, ha visto la partecipazione di figure chiave, tra cui il Ministro Gilberto Pichetto Fratin, il Sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea Carmelo Pietrafitta, e i suoi colleghi di Furnari, Felice Germanò, e di Terme Vigliatore, Bartolo Cipriano. Presenti anche il Presidente della Srr Musca, il direttore generale Mondello, il dirigente del Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana, dott. Vallone, e il direttore generale del Mase, dott. Proietti.

Durante il vertice, i sindaci del territorio hanno ottenuto un importante risultato: la possibilità di sbloccare la somma di 12 milioni di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Questo finanziamento, fondamentale per la messa in sicurezza definitiva della discarica, è frutto di una collaborazione attiva con la Regione Siciliana, che sta lavorando per rendere disponibili le somme necessarie.

L’incontro rappresenta un significativo passo avanti verso la risoluzione di un problema critico per la comunità di Mazzarrà Sant’Andrea e per le aree circostanti. La disponibilità di questi fondi consentirà di intraprendere le azioni necessarie per prevenire ulteriori rischi ambientali e sanitari, garantendo la sicurezza e il benessere dei cittadini.

Un ringraziamento particolare è stato espresso all’onorevole Tommaso Calderone per aver organizzato un incontro di così alto livello, dimostrando un forte impegno verso la risoluzione dei problemi del territorio. Calderone ha saputo riunire intorno a un tavolo le principali figure istituzionali e tecniche, creando le condizioni ideali per affrontare efficacemente la questione della discarica.

La collaborazione tra le istituzioni locali, regionali e nazionali, insieme all’impulso dato dai rappresentanti del territorio, segna un punto di svolta nella gestione della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea. L’auspicio è che questo sia solo il primo di una serie di passi concreti per la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza delle comunità locali.

