Tragico incidente stradale a Milazzo: perde la vita un giovane di 26 anni

Una tragedia stradale ha scosso la comunità di Milazzo questa mattina all’alba. Alessandro Scalzo, 26 anni, ha perso la vita in un incidente motociclistico avvenuto poco prima delle 4 del mattino. Il giovane, impiegato presso la compagnia di navigazione Caronte & Tourist, stava percorrendo un lungo rettilineo quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua moto, una Benelli Trk.

L’incidente è avvenuto nei pressi di Piazza XXIV Aprile, a pochi metri dalla sua abitazione nel quartiere San Giovanni. Scalzo è stato sbalzato dalla moto, andando a schiantarsi violentemente contro un palo della luce, causando la caduta del lampione e compiendo un volo di circa 200 metri. L’impatto è stato così violento che il giovane è presumibilmente morto sul colpo.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi del 118, Alessandro Scalzo non dava più segni di vita. Sul luogo dell’incidente si è radunata una folla di amici in lacrime, giunti immediatamente dopo aver appreso la notizia del tragico evento.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine. La polizia, con l’ausilio dei carabinieri, sta lavorando per ricostruire esattamente quanto accaduto. È stato allertato il magistrato di turno del Tribunale di Barcellona, che potrebbe disporre un’autopsia per chiarire ulteriormente le cause della morte.

Fino alle 7 del mattino, la strada è rimasta chiusa per consentire i rilievi necessari. Alessandro Scalzo era figlio di un noto fioraio di Milazzo, deceduto un paio di anni fa a causa del Covid-19. La comunità è ora in lutto per la perdita di un giovane conosciuto e benvoluto da tutti.

