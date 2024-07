Trio di rapinatori, uno è stato consegnato alla giustizia

Agenti della Squadra Mobile di Messina hanno dato esecuzione alla misura cautelare in carcere adottata con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, su conforme richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, a carico di un messinese di 46 anni, gravemente indiziato per aver consumato una rapina all’interno di una abitazione in località Santa Lucia sopra Contesse.

I fatti risalgono al 2 dicembre 2023, allorquando al 112 NUE veniva segnalata una rapina perpetrata da più soggetti travisati, uno dei quali armato di pistola che, dopo aver fatto accesso all’interno dell’appartamento, hanno puntato l’arma all’indirizzo dell’inquilino facendosi consegnare il denaro contante per un ammontare di circa 200 euro.

L’immediata acquisizione delle telecamere nei pressi dell’abitazione ha consentito al personale della Sezione Antirapina della Squadra Mobile di visionare le fasi della rapina; i successivi approfondimenti investigativi – svolti con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina – hanno consentito di individuare tra i presunti autori della rapina il 46enne messinese, mentre nei confronti dei due complici le indagini sono tuttora in corso.

Sulla scorta degli elementi di responsabilità raccolti dagli agenti della Polizia di Stato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina ha richiesto un provvedimento restrittivo al G.I.P., che ha condiviso il quadro probatorio prospettato, adottando la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato.

