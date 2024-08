Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Adele Fortino

È morta all’età di 82 anni Adele Fortino, giornalista e opinionista nota per la sua ironia e il suo stile graffiante. Era ricoverata da alcune settimane al Policlinico, ma da tempo soffriva di precarie condizioni di salute. I funerali si terranno il 7 agosto alle 16:30 nella Cattedrale di Messina.

Adele Fortino ha raccontato i fatti salienti del suo tempo con uno stile irriverente, collaborando con prestigiosi quotidiani nazionali come Il Sole 24 Ore e Il Fatto Quotidiano. Nota per il suo linguaggio colorito, spesso apostrofava gli amministratori locali con appellativi simpatici, a volte anche sfottenti.

Nata in una famiglia di notabili, era una delle figlie di Carmelo Fortino, ex sindaco di Messina, e sorella di Carla, Marcella e Pucci. In seconde nozze, è stata sposata con il professore Mario Centorrino, docente all’Università di Messina ed ex assessore regionale.

La carriera di Adele Fortino si è sviluppata anche attraverso apparizioni televisive su emittenti locali come Televip e Tcf, e collaborazioni con giornali locali quali Il Soldo e Centonove. Inoltre, ha curato per anni un blog e pubblicato vari libri, tutti conclusi con il suo tradizionale saluto: “a ben risentirci, cari concittadini”, come ricorda anche l’assostampa nazionale che ha dato notizia della sua scomparsa.

In molti ricorderanno Adele Fortino per la sua capacità di mettere in luce i vizi e le virtù dei messinesi, mantenendo sempre una prospettiva critica e coinvolgente. (foto assostampa.it)

